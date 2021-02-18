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أخبار العالم

مع اعتماد لقاح جديد.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا اليومية

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:03 م
السعودية تسجل ارتفاعا
السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، خلال مؤتمرها اليومي لبحث مستجدات الفيروس اليوم الخميس، تسجيل 327 إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية،  ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الفيروس 374029 حالة.

وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 371 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة.

وأكدت وزارة  الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والسماح باستخدامه في المملكة.

وجاءت موافقة الهيئة على استخدام اللقاح والسماح باستيراده، بناءا على البيانات المقدمة لها، والتي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة السعودية انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".
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