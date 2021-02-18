ننشر تفاصيل اللائحة الجديدة لـ إعلام القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الجديدة لكلية الاعلام جامعة القاهرة لمرحلة "البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة .









وجاءت تفاصيل اللائحة الحديدة لكلية الاعلام القاهرة كالاتى :





- تضم الكلية خمسة أقسام علمية هي (قسم الصحافة والإعلام الرقمي - قسم الانتاج الإذاعي والتليفزيوني - قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة - قسم الاعلان - و قسم الاتصال العام) .

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- اصبح هناك تسعة برامج دراسية بواقع خمسة برامج باللغة العربية وأربعة برامج باللغة العربية وتشتمل على البرامج الآتية :-

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‏1- برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية .

2‏- برنامج الصحافة التليفزيونية .

3‏- برنامج انتاج البرامج في الاعلام المسموع والمرئي .

4‏- برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية .

‏5- برنامج الاعلان .





- للحصول على درجة البكالوريوس يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق .





- برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي ثلاثة تخصصات دقيقة هي (الانتاج الإذاعي والتليفزيوني ، الانتاج التليفزيوني للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية)





- برامج التدريب العملي والميداني حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% في كل البرامج و تزيد على ذلك في بعض البرامج لتصل الى 60% ، الى جانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثاني والثالث ، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج.

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- تسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهى الدراسة في ثلاث سنوات ونصف ، كما يمكن للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية تدريس بعض او كل المناهج الدراسية اليكترونيا وأن تعقد الامتحانات اليكترونيا أيضا.

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