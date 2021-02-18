ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر تفاصيل اللائحة الجديدة لـ إعلام القاهرة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:23 م
كلية اعلام القاهرة
كلية اعلام القاهرة
Advertisements
مريم عزت
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الجديدة لكلية الاعلام جامعة القاهرة لمرحلة "البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة .


وجاءت تفاصيل اللائحة الحديدة لكلية الاعلام القاهرة كالاتى : 

- تضم الكلية خمسة أقسام علمية هي (قسم الصحافة والإعلام الرقمي - قسم الانتاج الإذاعي والتليفزيوني - قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة - قسم الاعلان - و قسم الاتصال العام) .
 ‏
- اصبح هناك تسعة برامج دراسية بواقع خمسة برامج باللغة العربية وأربعة برامج باللغة العربية وتشتمل على البرامج الآتية :- 
 ‏
 ‏1- برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية .
 2‏- برنامج الصحافة التليفزيونية .
 3‏- برنامج انتاج البرامج في الاعلام المسموع والمرئي .
 4‏- برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية .
 ‏5- برنامج الاعلان .

- للحصول على درجة البكالوريوس يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق .

- برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي ثلاثة تخصصات دقيقة هي (الانتاج الإذاعي والتليفزيوني ، الانتاج التليفزيوني للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية)

- برامج التدريب العملي والميداني حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% في كل البرامج و تزيد على ذلك في بعض البرامج لتصل الى 60% ، الى جانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثاني والثالث ، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج.
 ‏

- تسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهى الدراسة في ثلاث سنوات ونصف ، كما يمكن للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية تدريس بعض او كل المناهج الدراسية اليكترونيا وأن تعقد الامتحانات اليكترونيا أيضا.
 ‏

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماجستير إدارة الأعمال.. الجامعات التي تمنح الدرجة وتكلفتها المادية.. تفاصيل

كل ما تريد معرفته عن الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

الخشت: القاهرة أول جامعة مصرية تعدل لوائحها لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني

بعد الإعلان عن تفاصيل الامتحانات.. اقتصاد القاهرة تطرح برامج جديدة للطلاب.. والدراسات العليا تكشف عن مجالات عمل للخريجين.. وعميد الهندسة: أعددنا الجدول المبدئي لاختبارات التيرم الأول

لائحة جديدة لإعلام القاهرة.. وعميدة الكلية: تتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم

ترشيحاتنا

زاهى حواس: الإعلان عن كشف أثرى جديد سيبهر العالم كله مارس القادم.. فيديو

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إيبوكا هدف الزمالك.. حلمى طولان يحصن نجم إنبي من العروض

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

أكبر عملية ابتزاز.. مواطن يستولى على 700 ألف دينار من سيدة بالكويت

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور