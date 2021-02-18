مصر والبرازيل يدرسان تشغيل خط طيران بين القاهرة وساوباولو





التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم، أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى مصر بمقر وزارة الطيران لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل فى مجال النقل الجوى.





حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.





وخلال اللقاء تم مناقشة بعض الموضوعات ذات الإهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالطيران المدنى وآليات التعاون لتنشيط الحركة الجوية والسياحية وتأثير جائحة كورونا علي حركة الطيران وكذا تم مناقشة بنود الإتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين فضلًا عن دراسة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومدينة ساوباولو البرازيلية .





ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني أن العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل تتسم بالإيجابية والتفاهم والتعاون المتميز حيث أمتدت لعقودٍ عديدة ، وأشار سيادته أن وزارة الطيران المدنى المصرى تسعى نحو فتح آفاق جديدة للتقارب مع البرازيل فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة وذلك بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية على جميع الأصعدة وفى مختلف المجالات لتحقيق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية.





وفى نفس السياق أثنى أنطونيو باتريوتا على دور قطاع المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية قوية تربط بين البلدين، كما أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الإستثمارية فى مصر خاصة لما حققته مصر من نموًا اقتصاديًا إيجابيًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الماضية.



