المبعوث الأممي يوجه رسالة إلى الأطراف اليمنية

دعا المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، جميع الأطراف اليمنية إلى تحديد أهدافها من المفاوضات، قائلا إنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، معتبرا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين.





وأضاف أن اليمنيين يعانون من عسكرة اقتصاد اليمن، ودعا إلى ربط وقف إطلاق النار في اليمن بالمسار السياسي، لافتا إلى أن هناك أرضية مشتركة للتوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، طالبا الأطراف اليمنية باغتنام فرصة العملية السياسية.





ووثق مركز حقوقي يمني غير حكومي 259 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال شهر يناير الماضي.





ونقلت قناة "العربية" عن "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" قوله، في تقريره الشهري بعنوان "الحيمة هولوكست اليمن"، إن "ميليشيات الحوثي قتلت 25 مدنيًا، بينهم 3 أطفال وامرأتين، وأصابت 44 مدنيًا بجروح مختلفة، بينهم 12 طفلًا و12 امرأة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز".





وذكر التقرير أن "ميليشيات الحوثي ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة، حيث تضررت 9 منازل بشكل كلي، و22 منزلًا بشكل جزئي، و16 مركبة، نتيجة قصفها العشوائي، وفجرت 6 منازل لمدنيين، وأحرقت وداهمت منزلًا، وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة".





ولفت إلى أن "مطلع العام 2021 كان داميًا، حيث شنت ميليشيا الحوثي حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الآهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت الميليشيات المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة، وتم نهب كل شيء عبر المجندات المسميات بالزينبيات".



