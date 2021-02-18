مواصفات نيسان قشقاي الجديدة 2022 المنتظر طرحها بعد أيام.. صور



تعتبر السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 هي إحدى أهم موديلات نيسان في أوروبا، والتي أثبتت جدارة في أسواق السيارات بنسبة مبيعات تخطت 3 ملايين نسخة وهو رقم جيد إلى حد كبير.





وأزاحت نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية الستار عن الجيل الثالث والجديد كليا نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 بتحديثات جذرية خارجية وداخلية وفتيس جديد.





تخلت نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1300 سي سي تيربو هايبرد مخفف بقوة 138 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر، المحرك متصل بفتيس مانيوال 6 سرعات أو CVT، وأنظمة دفع أمامي وكلي حسب الحاجة.





نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 الجديدة جائت أعلى جودة في المقصورة الداخلية بخامات جيدة ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة وشاشة تاتش 9 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وأنظمة ProPilot الأحدث لمساعدة السائق.





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جاءت نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 بتصميم خارجي جديد أكثر حدة مع ازدياد حجمها مقارنة بالجيل الحالي وحصلت على جنوط 20 إنش جديدة ومصابيح أمامية LED ماتريكس مع توافر 11 لونا خارجيا مختلف بهدف لفت الأنظار من فئة الشباب.



ستصدر نيسان السيارة قشقاي nissan qashqai 2022 في فئة إي باور i power ihdfv] جديدة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 187 حصان وعزم دوران 330 نيوتن متر وستنطلق في أوروبا هذا العام وستطرح رسميا يوم 28 فبراير الجاري ولم تعلن نيسان عن الأسعار حتي الان وسنوافيكم بقائمة الأسعار فور صدورها رسميا من نيسان الأم.