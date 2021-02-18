وزير التعليم يبدأ بيانه بسرد قراراته الاخيرة بشأن الامتحانات والدراسة

تذيع الان قناة مدرستنا 1 التعليمية ، بيانا تليفزيونيا عاجلا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للرد على التساؤلات التي يرددها اولياء الامور والطلاب بشأن القرارات الاخيرة التي تم اعلانها الاحد الماضي ، بشأن استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات.





وفي بداية تصريحاته .. سرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قراراته التي اعلنها الاحد الماضي في مؤتمر صحفي بالوزارة والتي تتمثل في :





يتم عقد امتحانات الترم الاول في الفترة من 27 فبارير حتى 9 مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية في نهاية العام





امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية ستتم في نهاية العام





عودة الحضور بدون غياب (اختياري) حسب الجداول التي كانت معلنة للحضور في الترم الاول





بداية من الاربعاء 10 مارس 2021 سيتم اعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس





الغياب الاختياري يقتضي اقرارا رسميا من ولي الامر في الادارة التعليمية





من حق ولي الامر اختيار اعادة السنة الدراسية لأبناءه عن طريق تقديم كلب رسمي للإدارة التعليمية





امتحانات ورقية مجمعة في اخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي بديلا عن امتحانات الترم الثاني





امتحانات إلكترونية من المنزل في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الاول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الترم الثاني





امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر ابريل القادم من المنازل





يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم بالثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد





امتحانات ابناؤنا في الخارج والتعليم الفني ، سوف يتم اعلان تفاصيلها قبل نهاية الاسبوع القادم





امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم اعلانه نهاية شهر فبراير الجاري





الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات منذ هذا التاريخ ولكن الامر ليس بأثر رجعي



