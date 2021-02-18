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رياضة

أسوان: حارس الأهلي الشاب سيكون خليفة محمد الشناوي فى الملاعب

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:53 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
أشاد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بالإمكانيات الفنية لحارس مرمى فريقه عمر رضوان عقب الأداء المميز للحارس فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيكون خليفة محمد الشناوي فى الملاعب المصرية.

 
وقال علاء فى تصريحات إذاعية عن مستوى عمر رضوان حارس مرمى الفريق، "حارس مميز يؤدي بشكل جيد جدا على نهج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وسيكون خليفته في الملاعب".

وأتم: "عمر رضوان من أبناء الأهلي أيضا، وسبق أن قلت إنه سيتألق في الأعوام المقبلة، وسيصبح أحد نجوم حراسة المرمى بشرط الحفاظ على أدائه داخل المستطيل الأخضر".

ويحتل فريق أسوان المركز الثاني عشر في ترتيب لدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل 5 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما سجل 7 أهداف واستقبل 11 آخرين.
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