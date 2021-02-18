التموين تتوقع توريد 12 مليون طن بنجر هذا العام

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي ما تم توريده حتي الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة " مصنع الدقهلية، الفيوم، والنوبارية، والدلتا " وصل الي 136 الف طن بنجر منذ بدء الموسم .

وأشار المصيلحي الى انه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام الي ما يزيد عن 12 مليون طن، بعد زيادة المساحة المنزرعة الي 640 الف فدان هذا العام مقارنة بـ 510 الف فدان العام الماضي.

وقال الوزير، ان المصانع قد شهدت تطورا كبيرا ، وهو ما أسهم في تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها علي استقبال المحصول هذا العام، وزيادة انتاجيتها بنسبة تصل الي 20%.

وأشار المصيلحي الي ان المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميا صباحاَ ومساءً، لاستقبال المحصول من المزارعين الذي ينقل عبر شبكة النقل الخاصة بكل مصنع .

وكشف عن ان الزيادة في المساحة المنزرعة وزيادة انتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر اضافة الي انتاجية قصب السكر سوف تكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تقترب من 90%.