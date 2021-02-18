التضامن: 2 مليون أسرة تلقت خدمات صحية ضمن مبادرة حياة كريمة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تقوم ببحث ميداني من أجل التحقق من صحة البيانات المتواجده لديها، كما أن الوزارة تبدأ في البحث عن الأسر التي لم تشارك في قاعدة البيانات، وهيئة الرقابة الإدارية تساعد الوزارة في التأكد من صحة بيانات المواطنين.





وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن هناك 900 ألف فرد استفادوا من وصلات المياه والصرف الصحي وتركيب الأسقف، بالإضافة إلى أن هناك بعض المنازل التي انهارت على سكانها والوزارات شاركت في تجديدها.



وأردفت أن الرئيس السيسي يستهدف دائما الوصول إلى نتائج أكبر وأكثر، وعليه أصبحت مبادرة حياة كريمة تضم أكثر من 12 وزارة، من أجل التحرك بشكل أكبر في جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أنه تم استهداف 1400 قرية الآن.



وأوضحت أن المبادرة الآن اصبحت تستهدف القرى الأكثر عرضة للاستثمار، ودور وزارة التضامن يستهدف توسيع عدد الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التوسع في عدد مراكز التأهيل وخدمات ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن هناك ما يقارب من 2 مليون أسرة تلقت خدمات صحية حتى الآن، معقبة: المبادرة تقدم الكثير من حملات التوعوية، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية التي ستوفرها.





