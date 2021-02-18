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أخبار العالم

الوكالة الفرنسية: 100 ألف وفاة بسبب كورونا في إفريقيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:59 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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شريف سيد
كشفت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قارة إفريقيا. 

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 16%. 

وأكدت المنظمة أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

وشدد جوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا".
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