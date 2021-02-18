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محافظ كفر الشيخ: فتح ميناء البرلس أمام الحركة ظهر غدٍ

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:44 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت أعمالها بالمحافظة، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقها مؤخرا، مضيفا أنه سيتم تطوير 18 قرية و187 تابعا بمطوبس، بإجمالي عدد سكان بلغ 65 ألف نسمة.

وأشار، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قرى مركز مطوبس الواقعة على أطراف المحافظة تعد مصدر للهجرة غير الشرعية، لافتا أن تطوير قرى مركز مطوبس سيستغرق من عام إلى عام ونصف العام.

وتابع، عملية التطوير تشمل جميع قطاعات البنية التحتية كافة، خاصة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، من الكهرباء والغاز وتمهيد ورصف الطرق، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه، وتطوير منظومة التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب.


 ولفت، إن المحافظة تجاوز الموجة الحادة، وبدأ الطقس الحاد في التراجع، لافتا إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بشكل كامل اعتبارا من الغد.

وأشار، إلى ارتفاع حركة الأمواج من 4 إلى 6 أمتار مما يعيق حركة الصيد بميناء البرلس، وبالتالي تم استمرار توقف حركة الصيد حفاظا على حياة الصيادين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، من المتوقع فتح الميناء أمام حركة، اعتبارا من ظهر غد الجمعة، ودخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، عقب تحسن الأحوال الجوية بعد سقوط أمطار غزيرة خلال الثلاثة أيام الماضية. 
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