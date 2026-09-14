تحرير 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية بالهرم وإمبابة وبولاق| صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف خطوط السير مشددًا على تكثيف التواجد والرقابة لمنع التجاوزات ورصد أية مواقف عشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، لضمان انتظام الحركة بنطاق المواقف ومختلف خطوط السير تزامنًا مع بدء العام الدراسي.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، كثف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة من حملاته لرصد المخالفات ومتابعة انتظام العمل بالمواقف ومنع ظواهر تقسيم خطوط السير ورفع تعريفة الركوب بالمخالفة وذلك بنطاق أحياء الهرم والطالبية وبولاق الدكرور وإمبابة، ومراكز ومدن أوسيم وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين.



أسفرت الجهود عن ضبط عدد ٦٤٣٩ مخالفة، حصيلة تنفيذ ١٩٣ حملة علي مدارأسبوعين إلي جانب فض ٦ مواقف عشوائية بعد رصد تجمعات للسيارات خارج المواقف الرسمية بالهرم وإمبابة وبولاق الدكرور.



وتم تحرير محاضر بالمخالفات في كل واقعة وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها كما تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجهاز للمتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمواقف وخطوط السير بنطاق المحافظة، وكذا تلقي البلاغات والشكاوى.