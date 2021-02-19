سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.56جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك "مصر إيران للتنمية، الكويت الوطنى NBK، البركة، المصرى الخليجى، المصرف المتحد، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى أجريكول، المصرف العربى الدولى، فيصل الإسلامى، المصرى للتنمية الصادرات، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC، مصر، الأهلى" نحو 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك "التجارى الدولى CIB، الإسكندرية، بلوم، التعمير والإسكان، الاستثمار العربى، قطر الوطنى، الإمارات دبى الوطنى، الأهلى المتحد" نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.