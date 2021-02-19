نيفين مسعد: ثورتا 25 يناير و30 يونيو أعادا الملحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشخصية القبطية تظهر دائمًا في الأدب لكن في أعمال ومهن معينة، مشيرة إلى أن البحث في موضع الشخصية القبطية كان هو القائد لها، والكاتب القبطي يتطرق إلى القطعة الأدبية للسيرة الذاتية القبطية بشكل أكبر من خلال ذكر تفاصيل أكثر، مؤكدة أن هناك أحاديث أدبية تم التفوة الشأن القبطي بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.





وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ثورة 19 كانت نقطة محورية في علاقة الأقباط والمسلمين بالوطن، مؤكدة أن لحظات ثورة يناير تسببت في إعادة تشابك المجتمع مسلمين ومسيحيين.



