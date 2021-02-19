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سيارات

الفرامل والموتور.. أهم أسباب اهتزاز السيارة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:01 ص
موتور السيارة
موتور السيارة
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أماني نوار

مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والاعطال ، ومن اهم هذه المشاكل هي اهتزاز السيارة أثناء القيادة خاصة على الطريق السريع ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم الاسباب التي تؤدي لهذا الاهتزاز أو الرجة .

1-  يعد المحرك من أهم الأسباب لأن المحرك يعتمد في عملية توليد الطاقة إلى الهواء والوقود ، لذلك أي خلل فيهم يؤدي إلى إهتزاز السيارة بالإضافة إلى عدة عوامل أيضا منها انسداد الفلتر أو تلف البواجي .


2- من أهم الاسباب أيضا هو عدم الاتزان بين عجلات السيارة أو عدم ضبط الزوايا ، والتي تعتبر من أهم العوامل ، لذلك يجب على سائق السيارة ضبط زوايا العجلات عند ورشة مختصة قبل القيادة


3- يجهل دائما سائقي السيارات الاهتمام بإطارات السيارات حتى يشعرون بهذا الاهتزاز على الطريق ، والسبب هو تلف الإطارات أوأنتهاء عمرها الافتراض .


4-تعرض الفرامل إلى الاعوجاج أو تلف فحمات الفرامل يتسبب في اهتزاز السيارة بشكل كبير ، ودائما تظهر هذه المشكلة عن الضغط على دواسة الفرامل ، لذلك يجب صيانة الفرامل كل فترة حتى لاتشعر بهذه الهزة عند القيادة .


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