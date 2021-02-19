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رياضة

وكيل لاعبين يكشف أسباب تعثر انتقال محمد فاروق إلى التعاون السعودي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف التعاون السعودي.

وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون طلب ضم محمد فاروق وحدث تواصل في الساعات الأخيرة قبل غلق باب ميركاتو الشتاء.

وأشار إلى أن التعاون أرسل عرض رسمي وإدارة بيراميدز وافقت واللاعب وافق لكن الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لبيراميدز رفض رحيله.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين  مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
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