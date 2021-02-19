6 نصائح للتخلص من تورم القدمين

يمكن أن تكون الأورام مؤلمة للغاية. يمكن للنمو أن يجعل المفصل متصلبًا ويجعل من الصعب على المريض ارتداء الأحذية. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها التحكم فى تورم القدم يقدمها موقع medlife""
2 -حركى أصابعك
يمكن أن يقلل تحريك أصابع قدميك من التيبس ويخفف الألم ووتورم القدمين من وقت لآخر بل يمكنك أيضًا استخدام فواصل أصابع القدم في الليل لتقليل الضغط على أصابع القدم.
3-أنقعى قدميك
يمكنك نقع قدميك في ماء دافئ فهو يهدئ الورم ويقلل الالتهاب. يمكن أيضًا تقليل الالتهاب عن طريق وضع كيس ثلج على القدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاج المريض إلى تناول الأدوية المضادة للالتهابات والتى ستساعدك في تقليل الالتهاب وتورم القدمين.
4 -دللى قدميك
5 عليك بالتمرين
يمكن أن يسبب ضعف عضلات قدميك الألم وصعوبة في المشي. يمكن لتقوية عضلات القدم بالتمرين أن يخفف الألم في الأورام. يمكنك أيضًا فصل أصابع القدم عن بعضها ومحاولة تحريك إصبع القدم الكبير نحو الجزء الداخلي من القدم. يمكن إجراء التمارين أثناء وقوف المريض أو جلوسه.
6 -جراحة
1 -أرتدِى الأحذية المناسبة
تجنبى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي. ارتدِى أحذية ذات دعامة مناسبة للقدم وتقليل الضغط الواقع على مفصل إصبع القدم الكبير فى المقابل يجب أن يتناسب الحذاء بشكل صحيح مع منطقة إصبع القدم العريضة والكعب الذي يتراوح عرضه بين 1 و 2 بوصة وعليك ألا تختارى الأحذية على أساس مقاسات الأحذية فقط وبالتالي ، يجب عليك الانتباه أكثر إلى ما يناسبك بشكل مريح.
2 -حركى أصابعك
يمكن أن يقلل تحريك أصابع قدميك من التيبس ويخفف الألم ووتورم القدمين من وقت لآخر بل يمكنك أيضًا استخدام فواصل أصابع القدم في الليل لتقليل الضغط على أصابع القدم.
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3-أنقعى قدميك
يمكنك نقع قدميك في ماء دافئ فهو يهدئ الورم ويقلل الالتهاب. يمكن أيضًا تقليل الالتهاب عن طريق وضع كيس ثلج على القدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاج المريض إلى تناول الأدوية المضادة للالتهابات والتى ستساعدك في تقليل الالتهاب وتورم القدمين.
4 -دللى قدميك
حافظ على رفع القدمين لأطول فترة ممكنة خلال النهار. إذا كنت تقف لجزء كبير من اليوم ، خذ فترات راحة متكررة لإراحة قدميك. يجب عليك أيضًا تخفيف الأورام عن طريق تدليك إصبع القدم الكبير يدويًا.
5 عليك بالتمرين
يمكن أن يسبب ضعف عضلات قدميك الألم وصعوبة في المشي. يمكن لتقوية عضلات القدم بالتمرين أن يخفف الألم في الأورام. يمكنك أيضًا فصل أصابع القدم عن بعضها ومحاولة تحريك إصبع القدم الكبير نحو الجزء الداخلي من القدم. يمكن إجراء التمارين أثناء وقوف المريض أو جلوسه.
6 -جراحة
إذا كان الورم مؤلمًا جدًا ولا تظهر عليه علامات التحسن ، فقد يوصى بإجراء الجراحة. يهدف هذا إلى تخفيف الألم وإعادة إصبع القدم الكبير إلى موضعه الصحيح عن طريق تحريك العظام والأوتار والأربطة والأعصاب إلى مواقعها الصحيحة.
المراجع ..medlife