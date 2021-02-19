6 نصائح للتخلص من تورم القدمين

1 -أرتدِى الأحذية المناسبة





تجنبى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي. ارتدِى أحذية ذات دعامة مناسبة للقدم وتقليل الضغط الواقع على مفصل إصبع القدم الكبير فى المقابل يجب أن يتناسب الحذاء بشكل صحيح مع منطقة إصبع القدم العريضة والكعب الذي يتراوح عرضه بين 1 و 2 بوصة وعليك ألا تختارى الأحذية على أساس مقاسات الأحذية فقط وبالتالي ، يجب عليك الانتباه أكثر إلى ما يناسبك بشكل مريح.



2 -حركى أصابعك





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3-أنقعى قدميك

4 -دللى قدميك

حافظ على رفع القدمين لأطول فترة ممكنة خلال النهار. إذا كنت تقف لجزء كبير من اليوم ، خذ فترات راحة متكررة لإراحة قدميك. يجب عليك أيضًا تخفيف الأورام عن طريق تدليك إصبع القدم الكبير يدويًا.

5 عليك بالتمرين

-جراحة

إذا كان الورم مؤلمًا جدًا ولا تظهر عليه علامات التحسن ، فقد يوصى بإجراء الجراحة. يهدف هذا إلى تخفيف الألم وإعادة إصبع القدم الكبير إلى موضعه الصحيح عن طريق تحريك العظام والأوتار والأربطة والأعصاب إلى مواقعها الصحيحة.





المراجع ..medlife



