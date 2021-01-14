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مرأة

لا تغفلي الأعشاب والزيوت.. في 15 دقيقة تخلصي من تورم القدمين

الخميس 14/يناير/2021 - 09:32 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أسباب عديدة لإصابتك بتورم  القدمين مثل الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة إليك أسباب تورم القدمين وكيفية علاج تورم القدمين.

يمكن أن يكون سبب تورم القدمين التواء الكاحل  الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة أكثر من اللازم ، إلى تورم القدم.

علاج تورم القدمين

لعلاج إصابة في القدم أو الكاحل ، يجب على الشخص رفع قدمه عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة.

لا تغفلى الأعشاب والزيوت

يمكنك علاج تورم القدمين بالأعشاب والزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وزيت الأوكالبتوس و/ أو اللافندر أو البابونج.

يمكن علاج تورم القدمين بنقع قدميك وكاحليك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حمام بارد مليء بملح إبسوم

لا تنسى المغنسيوم 
يمكن أن تساعد إضافة 200 إلى 400 مجم من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي اليومي في الحد من احتباس الماء والألم. تحدث إلى طبيبك قبل تناول المكمل ، مع ذلك ، لا يجب استخدامه إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو القلب.

تغيرات بسيطة 
على الجانب الأخر يمكنك إجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية للمساعدة في تقليل التورم

راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.

وقد يعاني الشخص من تورم القدمين لعدد من الأسباب. بعضها واضحة وسهلة العلاج ، مثل الإصابة الطفيفة. ومع ذلك ، قد تكون علامات أخرى على وجود حالة صحية أساسية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

.المراجع ..

lموقع "webmed


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