كيف تختار البطارية المناسبة لسيارتك والمحافظة عليها بعد التركيب





البطارية هي أهم مكون للسيارة ، وتحتاج للتغيير كل فترة محدودة ، ولكن يوجد بعض قائدي السيارات يجهلون عدة نصائح يجب اتباعها عند شراء البطارية .1-يجب التأكد من أن حجم البطارية يناسب السيارة ، لأنه يوجد عدة مقاسات للبطارية ، ويجب أن تتناسب مع غالبة السيارة والمقاس المناسب للسيارة هو 24/24F وهذا المقاس يناسب السيارات اليابانية ، أما قياس 48H6تناسب أكثر السيارات الألمانية والأمريكية الصنع.2- من الضروري معرفة عزم تدوير المحرك بالبطارية ، والمكتوب على البطارية برموز CA-3 من الضروري اختيار بطاريات قادرة على ضخ أعلى معدل من التيار الكهربائي.كما نصح الخبراء أصحاب السيارات بضرورة المحافظة على بطارية السيارة بعد تركيبها، والحفاظ على نظافة الكابلات الموصلة لها ، حتى لايتكون الصدأ والاملاح حول قطبي البطاريةيحدد كفاءة عملها ، وفي حال وجود أغطية مخصص للتحقق من مستوى السائل احرص على ان تكون موجودة ، ويجب غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة ، وذلك قبل بدء تشغيل المحرك ، والسبب أن المحرك يحتاج للبنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات من أجل ضخ الوقود .