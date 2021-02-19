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سيارات

كيف تختار البطارية المناسبة لسيارتك والمحافظة عليها بعد التركيب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:00 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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أماني نوار
البطارية هي أهم مكون للسيارة ، وتحتاج للتغيير كل فترة محدودة ، ولكن يوجد بعض قائدي السيارات يجهلون عدة نصائح يجب اتباعها عند شراء البطارية .

1-يجب التأكد من أن حجم البطارية يناسب السيارة ، لأنه يوجد عدة مقاسات للبطارية ، ويجب أن تتناسب مع غالبة السيارة والمقاس المناسب للسيارة هو 24/24F وهذا المقاس يناسب السيارات اليابانية ، أما قياس 48H6تناسب أكثر السيارات الألمانية والأمريكية الصنع.
 

2- من الضروري معرفة عزم تدوير المحرك بالبطارية ، والمكتوب على البطارية برموز CA

-3 من الضروري اختيار بطاريات قادرة على ضخ أعلى معدل من التيار الكهربائي.

كما نصح الخبراء أصحاب السيارات بضرورة المحافظة على بطارية السيارة بعد تركيبها، والحفاظ على نظافة الكابلات الموصلة لها ، حتى لايتكون الصدأ والاملاح حول قطبي البطارية

يحدد كفاءة عملها ، وفي حال وجود أغطية مخصص للتحقق من مستوى السائل احرص على ان تكون موجودة ، ويجب غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة ، وذلك قبل بدء تشغيل المحرك ، والسبب أن المحرك يحتاج للبنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات من أجل ضخ الوقود .
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