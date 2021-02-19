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سيارات

ستيلانتس تكشف عن مستقبل السيارات الرياضية SRT

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
اكدت شركة ستيلانتس في بيان صحفي أنها مستمر في تطوير موديلات لعلامات دودج ورام وجيب. 

واوضحت الشركة انه لن يوجد قسم مخصص لإنتاج هذه السيارة ، حيث قامت ستيلانتس بنقل ودمج مهندس القسم في فرق التطوير العالمية بالمجموعة ، وسيتعاون مهندسو SRT السابقين مع العلامات الاخرى في تطوير منتجات وإصدارات سيارة عالية الاداء لهم.

 ومن المعروف أن تاريخ قسم SRT إلى عام 1989 بعد رحلة تطوير دودج فايبر الأيقونية بداية من الكونسيبت إلى الموديل الإنتاجي، ومن بداية 2002 تركزت عمليات SRT في تطوير إصدارات رياضية لموديلات كرايسلر ودودج وجيب على غرار مرسيدس AMG.

 حيث في 2012، تحول SRT إلى قسم مستقل عالي الأداي داخل مجموعة كرايسلر، قبل دمجه اسميًا في علامة دودج في 2014، وإن استمر بتطوير إصدارات خاصة للعلامات الأخرى مثل جيب جراند شيروكي تراكهوك 2018 ورام 1500 TRX موديل 2021 ودودج تشالنجر SRT ديمون.

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