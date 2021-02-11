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سيارات

مدير تحالف ستيلانتس يبقي علي كرايسلر

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:16 م
ستيلانتس
ستيلانتس
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اشرف عطية
تم اطلاق تحالف جديد مؤخرا تحت مسمي ستيلانتس STELLANTIS ضم العديد من ماركات السيارات مثل جيب ودودج وكرايسلر ورام و ألفا روميو ومازيراتي وبيجو وسيتروين وأوبل و الكثير غيرهم، وتأمل وكالات كرايسلر حول العالم بأن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين سينعش حظوظ العلامة وربما يضمن مستقبلها، بعد أعوام من تراجع المبيعات والموديلات المعروضة للعلامة.

وتشير بعض التقارير إلى احتمالية طرح كرايسلر لسيارة كروس أوفر جديدة منافسة لتويوتا C-HR وهيونداي كونا بالاستعانة بخبرات بيجو ستروين في سيارات الـ SUV  ضمن مشاريع أخرى محتملة للتحالف الجديد ستيلانتس STELLANTIS .


سيارات كرايسلر في الوقت اصبح مقتصرة حاليًا على موديلات 300 سيدان وباسيفيكا وفوياجر ميني فان، ولكن مدير ستيلانتس STELLANTIS عبر عن تمسكه بعلامة كرايسلر، مصرحًا أنها قد تستفيد من تقنيات ومحركات بيجو ستروين بدون الحاجة لتطوير موديلات جديدة من الصفر و هذا سيكون افضل و يوفر نفقات الاندماج .


تشكيلة كرايسلر الان تتقلص في ثلاثة طرازات فقط هما كرايسلر باسيفيكا و كرايسلر فوييجر و السيارة السيدان كرايسلر 300 و اكدت بعض المصادر أن تافاريس ليس لديه نية للمس علامتي جيب ورام لان مبعاتهم مرتفعة و يحققوا مكاسب هائلة .

وتتكون دودج حاليا من ثلاثة طرازات فقط و هم دودج تشالنجر و دودج تشارجر و دودج دورانجو و ايضا حققوا مبيعات كبيرة و يحققوا مكاسب ليست بقليلة مما يقصي فكرة الاستغناء عنها .
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