الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات





وتكون مناطق توزيعة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي:

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة.



