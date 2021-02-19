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برلمان

أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية: دقة وتخطيط سليم.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:46 ص
أمين عام الشيوخ يتفقد
أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل

تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ،  مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية الجديدة .

واطلع  "عتمان"، علي معدل تنفيذ مبني مجلس الشيوخ، واستمع إلي شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ. 

أبدى اﻷمين العام  لمجلس الشيوخ  اعجابه بما تم من أعمال في كامل مشاريع العاصمة الإدارية  ومبني المجلس، خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع، مؤكدا ان الدولة عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.

وفي ختام الزيارة وجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة  في تلك المشروع .

رافق اﻷمين العام  لمجلس الشيوخ خلال الزيارة  المستشار عمرو يسري نائب اﻷمين العام  و المهندس علاء عبده رئيس قطاع الشئون الهندسيه  بالمجلس .

أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية: دقة وتخطيط سليم.. صور
أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية: دقة وتخطيط سليم.. صور
أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية: دقة وتخطيط سليم.. صور
أمين عام الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية: دقة وتخطيط سليم.. صور
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