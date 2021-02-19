بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد





وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، أن ريال مدريد رفع سعر كيليان مبابي إلى 200 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، مما يجعل صفقة انتقال الجوهرة الفرنسية إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم أمر شبه مستحيل.





ويحتاج نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سوبر خلال الصيف المقبل،من أجل تدعيم هجوم الفريق، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد وفشله في تعويض النجم البرتغالي كريستانو رونالدو.





الخطة " ب" تقرب محمد صلاح من ريال مدريد:





أكدت صحيفة " ماركا" الإسبانية مطلع الشهر الحالي، أن ريال مدريد أكثر الأندية اهتماما بضم مبابي، ولكن الملكي " الذي يعاني من أزمة مالية" قد يلجأ إلى التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول نظرا لأن سعره سيكون أقل من مبابي.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون يورو، وفقا لمبلغ ترانسفير ماركت العالمي، لكن ريال مدريد قد ينهي الصفقة بمبلغ أقل من ذلك نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية.





وفتح محمد صلاح الباب مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خلال حوار مع صحيفة " آس" الإسبانية، وهو ما قد يسهل مهمة الملكي.

وجه نادي باريس سان جيرمان صدمة مدوية لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الساعات الماضية، برفض التفريط في خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي بسعر أقل من 200 مليون يورو.