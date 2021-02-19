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ديني

بث مباشر لخطبة الجمعة من المنوفية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:47 ص
بث مباشر لخطبة الجمعة
بث مباشر لخطبة الجمعة من المنوفية
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محمد شحتة
بثت الفضائية المصرية الأولى، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد السادات بمحافظة المنوفية، في مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وطالبت الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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