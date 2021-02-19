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رياضة

ضربة موجعة لـ ميلان قبل دربي الغضب أمام إنتر بالدوري الإيطالي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:36 م
اسماعيل بن ناصر
اسماعيل بن ناصر
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القسم الرياضي
تلقي نادى إيه سي ميلان ضربة موجعه بإصابة لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مواجهة الفريق المرتقبة امام إنتر ميلان يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الإيطالي.
وكان إسماعيل بن ناصر خرج من مواجهة الفريق مساء امس امام منافسه النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان في المؤتمر الصحفي بعد الفوز علي النجم الأحمر: "أسوأ ما في الليلة هو خسارة إسماعيل بن ناصر لانتكاسة جديدة".

وعاني بن ناصر من عدة إصابات خلال الفترة الماضية أبعدته عن ميلان بشكل كبير .
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