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تعليم

التعليم العالي: الهزة الأرضية وقعت شمال غرب أبوسمبل بقوة 4.6 ريختر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:20 م
هزة ارضية
هزة ارضية
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الجمعة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد التقرير بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كيلو متر شمال غرب مدينة أبوسمبل، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.


وأشار التقرير إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية ومادية حتى الآن جراء تلك الهزة الأرضية. 


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