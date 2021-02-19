بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه..الري: الدولة تتحمل بالكامل تكاليف مشروع تبطين الترع.. شاهد

قال المهندس محمد غانم ، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع ، مؤكدا أن الدولة تتحمل بالكامل بالكامل تكاليف المشروع.

وأضاف غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التكلفة بالكامل سيتم دفعها من ميزانية الدولة ، دون تحميل أي مزارع أية تكلفة ، موضحا أن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف العام القادم ، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.





ولفت إلى أن المشروع يتضمن الترع والشبكات ذات الأولوية في المشاكل ، وتشمل جميع المحافظات ، والمعيار الأساسي للمشروع توصيل المياه للترع المتعبة ، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية ، والتسهيل على الفلاحين .





وأكد أن هناك ردود فعل إيجابية حول المشروع ، من حيث تأكيد المزارعين أن المياه أصبحت تصل للترع خلال يومين فقط ، بالإضافة إلى العدالة في توزيع المياة .





وأكمل : أن عدد مراحل المشروع سيتم تحديدها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، ووفقا للمخطط الزمني ، ونسير بمعدلات ممتازة ، وبالتعاون مع مبادرات أخرى منها "حياة كريمة " .



