ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه..الري: الدولة تتحمل بالكامل تكاليف مشروع تبطين الترع.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:16 م
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس محمد غانم ، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع ، مؤكدا أن الدولة تتحمل بالكامل بالكامل تكاليف المشروع.
وأضاف غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التكلفة بالكامل سيتم دفعها من ميزانية الدولة ، دون تحميل أي مزارع أية تكلفة ، موضحا أن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف العام القادم ، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن الترع والشبكات ذات الأولوية في المشاكل ، وتشمل جميع المحافظات ، والمعيار الأساسي للمشروع توصيل المياه للترع المتعبة ، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية ، والتسهيل على الفلاحين .

وأكد أن هناك ردود فعل إيجابية حول المشروع ، من حيث تأكيد المزارعين أن المياه أصبحت تصل للترع خلال يومين فقط ، بالإضافة إلى العدالة في توزيع المياة .

وأكمل : أن عدد مراحل المشروع سيتم تحديدها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، ووفقا للمخطط الزمني ، ونسير بمعدلات ممتازة ، وبالتعاون مع مبادرات أخرى منها "حياة كريمة " .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تكلفته 18 مليارا.. الري تكشف عن أهمية مشروع تبطين الترع للمزارعين

نقيب الفلاحين لـ «صدى البلد»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع.. والأولوية لمصدر المشاكل

متحدث الري لصدى البلد الترع عانت لسنوات من تعدى المواطنين عليها وتم تأهيل 911 كم

عبر تبطين وتأهيل 7000 كيلومتر لتحقيق الأمن المائي للمصريين.. «الري» تشارك حلم المصريين في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

متحدث الري في حوار لـ«صدى البلد»: القيادة السياسية تضع محور الأمن المائي في الأولوية.. الترع عانت عشرات السنين من تعدي المواطنين.. و3 ملايين جنيه فاتورة تبطين كل كيلو متر

رد ناري من الري على شائعة تحمل الفلاحين تكلفة تبطين الترع

ترشيحاتنا

مقابل 430 مليون إسترليني.. مانشستر سيتي يوضح حقيقة تجديد مفاوضات ضم ميسي

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

حضر زيارة السادات وحذر من حرب أكتوبر.. ماذا تعرف عن رئيس مخابرات إسرائيل العسكرية الأسبق بعد وفاته

استمعوا للخطبة في الراديو.. غياب خطيب مسجد بالمنوفية يثير استياء المصلين

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات