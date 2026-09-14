شبانة: بيان اعتذار بيزيرا يصلح مسلسل في رمضان.. ورحيله على طريقة وسام أبوعلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك حسم موقفه من البرازيلي خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق الأبيض، وانتقد في الوقت نفسه الطريقة التي تعامل بها مع النادي خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"الزمالك خلاص باع بيزيرا، وقصته انتهت مع الفريق الأبيض، بغض النظر عن اللي حصل. اللاعب بعيد عن الفريق من فترة الإعداد، واللي حصل ده فيلم معمول عن طريق الوكلاء، ونفس سيناريو رحيل وسام أبو علي عن الأهلي وبنفس الطريقة."

وأضاف: "الأهلي اتأثر برحيل وسام أبو علي، وخسر العديد من البطولات، وما عوضش رحيله، سواء بضم بنجديدة أو بأي قرار آخر."

وتابع شبانة: "تشعر إن نفس الوكلاء هم اللي ورا وسام أبو علي وبيزيرا، لأن نفس الأسلوب والطريقة اتكررت."

وواصل: "بيان اعتذار بيزيرا يصلح يكون مسلسل في رمضان، ويخرجه المبدع محمد سامي."

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "عايز أقول لجمهور الزمالك: لا تحزن، بس لازم نتعلم الدرس. اللاعب كان مجهول وجاي في صفقة كلها سمسرة، واللي عمل له قيمة هو الزمالك."

وأضاف: "بعد سنة، ابقوا شوفوا بيزيرا هيكون فين، ومكانه فين في الخليج، وبيعمل إيه."