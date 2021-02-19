مياه القليوبية تدفع بسيارات ومعدات لرفع تراكمات مياه الأمطار.. صور

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية سيارات والمعدات لرفع تراكمات المياه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لرفع اثار مياه الامطار من الطرق.









وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدراة شركة مياه القليوبية انه قد تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.





وكانت محافظة القليوبية قد شهدت تحسن نسبي في الاحوال الجوية باستثناء أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة دون اى تأثير يذكر على الحياة اليومية للمواطنين.





من ناحية اخري انتظمت الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة.





وكانت قرى ومدن محافظة القليوبية قد تأثرت بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تتعرض لها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة فى بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بسبب انقطاع الأسلاك.





كما تأثرت أيضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.





وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.





كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



