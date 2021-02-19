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اقتصاد

توقعات بتسجيل الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين رقم قياسي في 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:56 م
الصين و امريكا
الصين و امريكا
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وكالات
قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تصل الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين إلى رقم قياسي يبلغ 31.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021 التي تنتهي في 30 سبتمبر.

وأفادت الوزارة في توقعاتها للتجارة الزراعية الأمريكية أن الرقم أعلى بمقدار 4.5 مليار دولار عن التوقعات السابقة للوزارة في نوفمبر بسبب الشحنات القوية في الربع الأول وزيادة المبيعات إلى الصين.

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وذكرت أن "الصادرات من أكتوبر إلى ديسمبر بلغت 14.4 مليار دولار في أعلى مستوى تاريخي لها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الشحنات القوية من فول الصويا والذرة والذرة البيضاء والقمح والقطن وقوائم الدجاج. ولا تزال المبيعات المتميزة للعديد من هذه المنتجات مرتفعة، مع وصول مبيعات الذرة إلى مستويات غير مسبوقة".

ومن المتوقع أن تظل الصين أكبر سوق زراعي للولايات المتحدة في السنة المالية 2021، تليها كندا والمكسيك، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات الزراعية الأمريكية في السنة المالية 2021 إلى 157 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن توقعات نوفمبر، مدفوعة بارتفاع توقعات تصدير البذور الزيتية والحبوب.

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