"شايل طاجن ستك لي"..تعرف على أصل المثل

لكل منا بعض المواقف التي جمعته بالجدة وهي تقول له بعد "مصمصة شفايفها..أصل انت شايل طاجن ستك"، وهذا تعبير يوضح على استيائهم وغضبهم منك.





ولأن للجدة مكانة عظيمة، كانت الفتيات يطبخن الطعام طوال اليوم ويحضرن أشهى الأكلات في الطواجن ليقدمن تلك الوجبات إلى جدتهن، وتذهب كل حفيدة إلى جدتها وهي تحمل علي رأسها طاجن الطعام الشهي، ولكن كعادة الجدات اللائي لا يعجبهن شيء، يمارسن النقد على كل ما يقوم به الأجيال الصغيرة.









حتى صار "طاجن الست" مصدر دائم للنكد والحزن ،حيث كانت الفتاة تقف تطهى الطاجن طوال اليوم ويقابل مجهودها بالخزى وعدم الاستحسان، فانتشرت مقولة "شايلة طاجن ستك" منذ تلك القصة للتعبير عن الضيق والحزن.