وكيل أوقاف السويس يكشف أهمية قضية تنظيم النسل

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب " وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد الإمام مالك بمساكن شباب المثلث التابع لإدارة أوقاف الأربعين، مشيرا إلى أن الله خلق الإنسان لغاية كبري ورسالة سامية وطلب منه عمارة الأرض والإصلاح فيها حيث يقول سبحانه وتعالى:( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها... ) وهذا يتطلب إنسان قوي قادر علي الوفاء بحق دينه ووطنه .





وأضاف أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة بداية من تكوين الأسرة مرورا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة فكفلت له حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين حتي ينموا في صحة جيدة فقد قال تعالي :( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ...) وقال تعالي :( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ... ) ...





وأكد أن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق الأبناء فكل رب أسرة مسئول عن أبناءه في التربية القويمة والتعليم الصحيح والتنشئة السوية ليكون عضوا نافعا لدينه ووطنه يقول صلي الله عليه وسلم:( كفي بالمرء إثمآ أن يضيع من يعول ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسئول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته ..





وختم أن الأخذ بأسباب العلم في عملية تنظيم النسل يعد ضرورة شرعية ووطنيه وله أثره في رقي المجتمع وتقدمه والمتدبر في قوله صلي الله عليه وسلم:( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم .. ) يجد أن المباهاة لا تكون بالكثرة الضعيفة التي تعيش عالة علي غيرها إنما تكون بالكثرة القوية النافعة الصالحة التي بينها نبينا صلي الله عليه وسلم في الحديث :( المؤمن القوي خير واحب الي الله من المؤمن الضعيف..) ..



