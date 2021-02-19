للاجتماع بالمستثمرين.. وزيرا السياحة والطيران يزوران الغردقة غدا

يزور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني مدينة الغردقة غدا السبت، لعقد اجتماع بين مستثمري القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، ولقاء عدد من نواب البرلمان.

ومن المقرر أن يتفقد الوزيران، إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، كما يعقدان اجتماعا مع أعضاء جمعية مستثمري مرسي علم لوضع حلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين.

على الجانب الاخر كشف عدد من منظمي الرحلات السياحية الخارجية بالغردقة، أن القرار الروسي الخاص برفع حظر الطيران الشارتر إلى المطارات السياحية المصرية لم يصدر بعد من السطات الروسية، وأن ما تم تداوله حول عودة الرحلات الروسية الشارتر إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة ما هو إلا تقدم لإحدى الشركات الروسية بطلب لسلطة الطيران المدني المصري بطلب للموافقة على تنظيم رحلات فقط.

وأوضح منظمو الرحلات السياحية، أن إحدى الشركات الروسية تقدمت لسلطة الطيران المدني بطلب لتنظيم رحلات طيران شارتر في نهاية مارس المقبل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأن هذا الإجراء لا يمثل أي فائدة ما لم يتم إصدار قرار بالغاء حظر الطيران الروسي للمطارات السياحية.

كانت احدي شركات الطيران الروسية قد تقدمت إلى سلطة الطيران المدني، أن شركة «نورد ويلد» الروسية، ستقوم بـ4 رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 مارس المقبل إلى شرم الشيخ والغردقة، وأوضحت سلطة الطيران المصري أن الرحلات ستكون بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل.

كان مطارا شرم الشيخ والغردقة قد شهدا لجنة مراجعة روسبة لإجراءات الأمن والسلامة بالمطارين وغادروا بداية الشهر الجاري إلى روسيا لعرض نتائج تقاريرهم على السلطات الروسية.