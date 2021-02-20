حكم صيام يوم عاشوراء بمفرده.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " هل يجوز صوم عاشوراء بمفرد ه أم يجب معه صيام يوم تاسوعاء؟





وأجاب الدكتور أحمد ممددوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يوم عاشوراء صيامه ليس واجبا، وهو من الأيام التي يسن صيامه، وله فضل عظيم ويسن معه صيام تاسوعاء.





الجمع بين عاشوراء وقضاء رمضان

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "صمت يوم عاشوراء ، وعليّ صيام يوم من رمضان، فهل يجوز اعتبار هذا اليوم بنية عاشوراء والقضاء معًا؟".





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأنه يجوز الجمع بين نية صيام يوم عاشوراء ونية قضاء يوم من رمضان.





وأشار إلى أنه ينبغي أن تسبق النية هذه صيام يوم عاشوراء فإن صامه بدون أن يبيت النية للجمع، فلا يجوز له ذلك الجمع.





وأوضح أن القضاء من رمضان يكون على التراخي وبالتالي فيجوز له صيام القضاء بعد ذلك في أي يوم.





صيام عاشوراء بدون تاسوعاء

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز ذلك شرعًا؛ لعدم ورود النهي عنه، وثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع.



