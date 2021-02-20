ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صيام يوم عاشوراء بمفرده.. الإفتاء تجيب.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 03:01 ص
حكم صيام يوم عاشوراء
حكم صيام يوم عاشوراء بمفرده.. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صوم عاشوراء بمفرده أم يجب معه صيام يوم تاسوعاء؟

وأجاب الدكتور أحمد ممددوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يوم عاشوراء صيامه ليس واجبا، وهو من الأيام التي يسن صيامه، وله فضل عظيم ويسن معه صيام تاسوعاء.

الجمع بين عاشوراء وقضاء رمضان 
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "صمت يوم عاشوراء، وعليّ صيام يوم من رمضان، فهل يجوز اعتبار هذا اليوم بنية عاشوراء والقضاء معًا؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأنه يجوز الجمع بين نية صيام يوم عاشوراء ونية قضاء يوم من رمضان. 

وأشار إلى أنه ينبغي أن تسبق النية هذه صيام يوم عاشوراء فإن صامه بدون أن يبيت النية للجمع، فلا يجوز له ذلك الجمع. 

وأوضح أن القضاء من رمضان يكون على التراخي وبالتالي فيجوز له صيام القضاء بعد ذلك في أي يوم.

صيام عاشوراء بدون تاسوعاء 
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز ذلك شرعًا؛ لعدم ورود النهي عنه، وثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز للزوجة صيام أيام القضاء دون إذن زوجها؟ .. أمين الإفتاء يجيب

حكم صيام 15 يوما متتالية من شهر شعبان .. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟

هل الصيام في شهر رجب بدعة؟ الإفتاء تعرض آراء الفقهاء

شهران على رمضان.. اليوم بداية رجب والإفتاء تكشف حكم الصوم فيه

هل وردت أحاديث عن الصيام والدعاء في أول شهر رجب؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الدولة تخضع للابتزاز.. تعليق جريء من إبراهيم عيسى على شائعة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

نراجع سياستنا.. أول إعلان رسمي من إدارة بايدن بشأن سد النهضة

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

كهربا متهم بالعنصرية بسبب لاعب المريخ السوداني .. وشكوى ضده للكاف

بزعم توظيفها.. ضبط طبيب نصب على مواطنين في 400 مليون جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة

سودانيان يلجأن لصديقة بيضاء لبيع منزلهما.. والنتيجة صادمة| فيديو

ناسا تلتقط أول صور ملونة شديدة الوضوح لكوكب المريخ