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توك شو

بصورة سيلفي .. سهام صالح تخطف الأنظار على إنستجرام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:17 م
سهام صالح
سهام صالح
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج "البيت الكبير" علي قناة النادي الأهلي، ووكيل أول نقابة الإعلاميين، صورة جديدة لها، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سهام صالح، في الصورة، بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوفر رصاصي؛ وهو ما أبرز من رقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.


ووضعت سهام صالح لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.


سهام صالح، مقدمة برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي يوميًا مع الإعلامي هاني رمزي.

بصورة سيلفي .. سهام صالح تخطف الأنظار على إنستجرام
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