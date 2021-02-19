مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف آخر تطورات الأزمة الليبية.. فيديو

كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي آخر التطورات في الأزمة الليبية.





وقال "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، التقى اليوم رئيس الوزراء الليبى الجديد عبد الحميد الدبيبة، بمدينة طبرق فى الشرق الليبي، وذلك في مقر مجلس النواب الجديد.





وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع في ليبيا، وكذلك آخر مستجدات الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وأيضا تشكيل الحكومة الوطنية القادمة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا دور كل جسم من الأجسام الرئيسية الشرعية الموجودة في ليبيا.





وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه سيتم الاستعانة بأي جهاز أو مؤسسة رسمية في ليبيا من الممكن أن تلعب دورا في هذه المرحلة، مؤكدا أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة توفيق المؤسسات الليبية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي الذي يعاني من نقص السيول المالية في المصارف، وكذلك انقطاع الكهرباء بالساعات الطولية.





وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن المسؤولين في ليبيا تقع عليهم مسؤولية تضامنية حول إنهاء كافة القضايا في ليبيا من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تأثرت بها الدولة والمواطن حتى دول الجوار.