ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون: يجب أن تحصل الدول النامية على لقاحات كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:24 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
قسم الخارجي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمساعدة الدول الفقيرة في تأمين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال ماكرون، في كلمة، بمؤتمر ميونيخ للأمن، إنه "يجب تمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات كورونا، لا سيما دول القارة الإفريقية.

وتابع الرئيس الفرنسي "التحدي أمام الأوروبيين والأمريكيين هو توفير لقاح كورونا لكل دول العالم".

في سياق آخر، أكد ماكرون ضرورة التوصل إلى حلول جذرية بشأن منطقة الساحل الإفريقي وسوريا وإقليم ناجورنو كاراباخ.

وأشار إلى أن إيران مسألة مهمة وتمثل تحديا مشتركا لدول الحلف الأطلسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحيفة روسية: حلف الناتو يشن هجوما على تركيا

ماكرون: فحص كورونا سيكون إلزاميا على جميع الأوروبيين القادمين إلى فرنسا

ماكرون وبايدن يتفقان على التعاون في الملف النووي الإيراني والوضع بـ لبنان

بعد ظهور نتائج مبشرة.. ماكرون يكشف إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسي

أردوغان يثير التوترات ضد الأقليات المسلمة في الغرب.. ويزعم: أوروبا تريد تخريب تركيا

ماكرون: اللقاحات الروسية والصينية حاسمة في التغلب على فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل فى الزمالك ..وكيل اللاعبين يكذب عبدالله جمعة

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

أبو جبل يرد على تصريحات تامر أمين .. شاهد

لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك S3 فيس ليفت الجديدة المتوقع طرحها في مصر .. صور

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟