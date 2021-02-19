بالأزرق.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد مشاركة متابعيها اخر جلسة تصوير خضعت ها وقامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وانيقة للغاية، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.
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وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستان كت قصير باللون الأزرق والأسود، واختارت عليه حذاء عصري باللون الأسود ، وهو ما ابر من اناقتها .
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج ؛ حيث اكتفت بوضع اللون الفوشيا كأحمر شفاه ، مع الماسكرا، وطلاء الأظافر باللون الأحمر يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
فيما لم تتكلف ريا ابي راشد في ارتداء الاكسسورات، فقد اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وغير متكلفة.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..