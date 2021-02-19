مواصفات جاك S3 فيس ليفت الجديدة المتوقع طرحها في مصر .. صور

، هي شركة جاك jac ، المتوقع أن تطرح موديل جديدا في مصر خلال الفترة المقبلة. يسعى الصانع الصيني للمنافسة بقوة في السوق المصرية، ومن أبرز الشركات الصينية التي طرحت سياراتها مؤخرا في مصر





وحتى الآن لم تصرح الشركة أي تصاريح رسمية حول الموديل المرتقب طرحة في السوق المصرية، وقالت إنه تبقى يومان لطرح السيارة الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون موديل جاك jac s3.





ومن المتوقع أن تحصل السيارة الجديدة المرتقب طرحها في مصر جاك jac s3، على شاشة تعمل باللمس جديدة وكبيرة الحجم، ومن المتوقع أيضا أن تأتي بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا.









وطرحت الشركة الصينية مؤخرا سيارتها جاك jac 2021 s4 في مصر، والتي تنتمي لطراز السيارات suv، وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات بسبب ارتفاعها الجيد عن الأرض ومساحتها الداخلية الكبيرة، والتي تتسع لكثير من الأشخاص.



جاك jac 2021 s4 سيارة من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 اسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس اوتوماتيك (CVT) وبة نمط قيادة رياضي. كما تم تغيير تصميم المصابيح الخلفية والاكصدامين كذلك في الامام والخلف و استبدال المصابيح بأخري اكثر نحافة لتعطي شكلا رشيقا.

جاك jac s3 الجديدة قد توافرت بشكل جديد كليا الفترة الماضية، ولكن خارج مصر، واتت ايضا بتصميم مختلف سواء في تصميم المصابيح الامامية أو شبكة التهوية الخارجية مع لمسات سوداء تظهر في الجزء الأمامي من السيارة.