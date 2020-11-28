سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

جاك jac 2021 s4 في مصر، والتي تنتمي لطراز أعلنت شركة جاك طرح السيارةفي مصر، والتي تنتمي لطراز السيارات suv، وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات بسبب ارتفاعها الجيد عن الأرض ومساحتها الداخلية الكبيرة، والتي تتسع لكثير من الأشخاص.





مواصفات جاك jac 2021 s4

جاك jac 2021 s4 سيارة من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 اسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس اوتوماتيك (CVT) وبة نمط قيادة رياضي.









كماليات جاك jac 2021 s4

تأتي جاك jac 2021 s4 بجنوط سبور قياس 17 انش ويتوفر للسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات وبشبكة تهوية نيكل وعجلة قيادة ذات قاعدة مسطحة مكسوة بالجلد.











وكذلك تُكسى المقاعد بالجلد، وتتسم السيارة داخليًا باستخدام تطعيم أسود بيانو مع جلد بالتابلوه، كما يُستخدم بها تطعيم معدني بمقابض الأبواب مع جلد.









جاك jac 2021 s4 متاحة بتكييف يدوي إلكتروني يمكن التحكم به من خلال لوحة رقمية ومرايات كهربائية، ويمكن فتح النوافذ عبر المفتاح الذكي عن بعد، وهي جميعًا بلمسة واحدة بالأمام والخلف وبها فتحة سقف كهربائي قابلة للتحكم عن بعد.









السيارة جاك jac 2021 s4 بها إضاءة هالوجين مركزة للضوء، وكشافات خلفية ذات إضاءة ليد، ومن اللمسات المميزة، وجود مصابيح جانبية مسلطة على الأرض لعكس شعار الشركة.











ويمكن التحكم أتوماتيكيًا بفتح الكشافات مع تحكم يدوي بالارتفاع، وهي تأتي بخاصية الغلق المتأخر، وكذلك تتوفر مصابيح ضباب ومصابيح نهارية للسيارة، وتمتاز مصابيح الضباب بالحركة المتكيفة مع عجلة القيادة.









داخلية جاك jac 2021 s4

السيارة جاك jac 2021 s4 مزودة بشاشة مقاس 3,5 بوصة للعدادات، وتوجد شاشة تحكم رئيسية بالتابلوه قياس 10 بوصة.











ويمكن ربط الهاتف مع الشاشة من خلال البلوتوث أو من خلال تطبيق.











ويصل عدد وحدات النظام الصوتي إلى ستة.











وتوفر السيارة مدخلين للكهرباء بالكابينة، كما توفر 3 مداخل USB بالجزء الأمامي والخلفي.









الأمان في جاك jac 2021 s4

تأتي جاك jac 2021 s4 مدعومة بوسادتان هوائيتان في الأمام وبها فرامل abs وebd ومثبت للسرعة مع تحذير لتخطي السرعة.











وتزود السيارة بكاميرا ذات رؤية محيطية وحساسات ركن بالجزء الخلفي وبها جهاز ايموبليزر مانع للسرقة.













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