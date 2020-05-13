JAC الصينية تعلن عن سيارتها الكهربائية المتطورة ..فيديو

كشفت شركة jac الصينية في موسكو أن الشركة ستقوم بالتواصل على تطوير سيارة كهربائية متطورة وستقوم بطرحها في الأسواق الروسية .



واكدت المعلومات المتوفرة أن سيارة iEV7S تعتبر من اكثر السيارات صديقة للبيئة والتي تصنعها شركة jac ومن المفترض أن تحصل على شهادة الاعتماد في يونيو المقبل لتصنيعها وطرحها في السوق الروسية.



كما أن JAC أشارت في وقت سابق إلى أن النماذج الاولية من هذه السيارات كنات تخضع العام الماضي إلى العديد من اختبارات الامن والسلامة .



كما حصلت تلك السيارة على تقييم السلامة الصيني C-NCA ولكن بعد اجتيازها لاختبارات حماية الركاب من الصدمات الامامية والجانبية .



وتتمتع هذه السيارة ببطارية ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافة 300 كلم في الشحنة الواحدة ، وعلى هيكل كروس مميز بطول 4 أمتار و135 سنتيمترا، بعرض 175 سم، وارتفاع 156 سم.



كما زودت السيارة بفرامل abs بالإضافة إلى حساسات لقياس المسافات من الامام والخلف أما المحرك فياتي كهربائي صديق للبية بعزم 116 حصان قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 50 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 130 كلم/سا.

