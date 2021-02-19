البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قبلت عرضا أوروبيا للتوسط حول الحوار مع إيران، وفقا لوكالة "رويترز".





وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي ، أن أمريكا ليس لديها خطط لرفع عقوبات "سناب باك" ، المفروضة على إيران، على خلفية الانضمام إلى المحادثات مع أوروبا بشأن الملف النووي الإيراني.





وأشارت المسؤولة الأمريكية ، إلى أنه لا توجد خطط حاليا لاتخاذ خطوات إضافية بشأن إيران قبل إجراء محادثات دبلوماسية.



