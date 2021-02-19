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محافظات

يسع 200 مصل.. افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:37 م
يسع 200 مصل..افتتاح
يسع 200 مصل..افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية
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أحمد بسيوني

افتتح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الإيمان على رصيف ٩٢ بميناء الدخيلة والذي يقع على مساحة ١٥٠ م تقريبا ويسع في المتوسط 200 مصل.

وذكرت هيئة الميناء في بيان، اليوم الجمعة، إن العمل في إنشاء المسجد بدأ في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠ .


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وأضاف البيان أن افتتاح المسجد جاء في الجمعة الاولى من شهر رجب المعظم أحد الأشهر الحرم إذ رفعت من رحابه اليوم شعائر صلاة الجمعة المباركة.


شهدت احتفالية الافتتاح حضور الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ولفيف من أئمة وزارة الأوقاف.


ووجه الربان طارق شاهين كلمة تضمنت الشكر لجميع المشاركين في هذ العمل والجهود المبذولة وداعيا الله في تلك الاشهر المباركة بان ينعم الله على مصر بالخير والأمن والسلام.

يسع 200 مصل.. افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية.. شاهد
يسع 200 مصل.. افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية.. شاهد
يسع 200 مصل.. افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية.. شاهد
يسع 200 مصل.. افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية.. شاهد
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