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رياضة

نتائج مباريات اليوم في دوري اليد .. الزمالك يتصدر والأهلي يلاحقه وسبورتنج يتعثر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:46 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتزع الزمالك صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي بعد نهاية الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وانتصر الزمالك على الطيران بنتيجة 32-23 بعدما انتهى شوط المباراة الأول  بفارق ثلاثة أهداف للزمالك، وبنتيجة 17-14 وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 9 أهداف، وفاز الزمالك 32-23.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 40-22 بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 18 - 13، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وأخيرا، تعثر سبورتنج بالتعادل مع هليوبوليس بنتيجة 18-18.

نتائج الجولة رفعت رصيد الزمالك إلى 16 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الذي يملك نفس الرصيد في المركز الثاني.

وتراجع سبورتنج للمركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع هيليوبليس في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الأهلي مع الأوليمبي، ويلتقي سبورتنج مع الطيران.
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