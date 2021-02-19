سميرة سعيد تكشف سر عدم منح ابنها الجنسية المصرية.. فيديو

قالت المطربة سميرة سعيد إنني أتمنى أن يتزوج ابني وأنا موجودة في الحياة، مؤكدة أنه يبلغ من العمر 25 سنة ، ولم يبدأ حياته العملية بشكل واضح ، وما زال يبحث عن طريقه ، وأمامه مشوار.





وأضافت سميرة سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج "السيرة" عبر فضائية "دي ام سي" أنني لا أفضل أن يتزوج ولم يبدأ حياته العملية مشيرة إلى أن مستقبل ابني سيكون في مصر أو المغرب.





وتابعت المطربة، إنني لم أعط ابني الجنسية المصرية؛ لأن لديه جنسيتين المغربية والأمريكية، ولا أعتقد أنه من الممكن السماح لجنسية ثالثة.



