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سيارات

نصائح الخبراء لاختيار أفضل بطارية لسيارتك والفرق بين 55 و70 أمبير

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:48 م
بطارية كلورايد
بطارية كلورايد
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات يقع في حيرة من أمره عند شراء بطارية جديدة  لسيارته، وذلك لعدم القدرة على تحديد البطارية المناسبة، خصوصا بعد تعدد الماركات والشركات المصنعة لبطاريات السيارات وإتلاف قوتها الكهربائية.

أيضا تعدد الفروق بين البطاريات وبعضها، كما أنه لا توجد توصيات بشأن الاسم التجاري المناسب لكل سيارة مما يزيد من حيرة المشتري لذلك نطرح عليكم نصائح وتوصيات خبراء السيارات حول اختيار أفضل بطارية للسيارة. 

في بداية الأمر يجب أن تعرف أنه كلما تمكنت البطاريات من ضخ معدل أعلى من التيار الكهربائي كان ذلك أفضل للسيارة وتتوفر بطاريات مخصصة لتدوير المحرك في درجات البرودة، تحمل رمز CCA، ويتوقف اختيار هذه البطاريات على معدل التيار الكهربائي الذي يضخه، خلال ما يتراوح بين 30 و32 ثانية.

ويجب التحقق من مقدار القوة الكهربائية التي تحتاجها سيارتك كي يتم تحديد النوع المناسب الذي تحتاجه من البطاريات، وغالبًا ما تطرح البطاريات بقوة 12 فولت SLA، أما السيارات العاملة بأداء فائق فإنه تتوفر لها بطاريات من الليثيوم أيون.

من الضروري معرفة عزم تدوير المحرك الذي توفره البطارية، والذي يكتب على البطارية برموز CA اختصارا لمصطلح cranking amps بمعنى أمبير التدوير ويوجد قياس آخر هو 35، يتناسب مع موديلات تطرحها تويوتا وهوندا ونيسان وسوبارو، في حين أن قياس البطاريات 48H6، تناسب أكثر مع السيارات الألمانية والأمريكية الصنع، ويمكن تحديد القياس المناسب لبطاريتك بسهولة عبر الرجوع لكتيب السيارة .

يجب التأكد أيضًا من أن حجم البطارية الجديدة يناسب السيارة، حيث تتعدد مقاسات البطاريات المتوفرة في الأسواق، وذلك كي تتناسب مع غالبية السيارات فتوجد بطاريات 55 امبير للسيارات الصغيرة التي لا يوجد فيها أجهزة تستهلك الكهرباء مثل الزينون والأنظمة الصوتية الكبيرة و يوجد 70 امبير للسيارات الكبيرة التي بها شاشات وأنظمة ذكية تحتاج كهرباء أكبر.
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