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سيارات

تعرف على الطرق الصحيحة لتجنب مشكلات أعطال بطارية سيارتك

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:36 م
الطرق الصحيحة لتجنب
الطرق الصحيحة لتجنب اعطال بطارية السيارة
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صبري طلبه

كثيرًا ما نسمع كلمة شهيرة بعنوان "البطارية نامت" و في هذا الموقف ربما نشعر بحالة من الإحباط و القلق، و تدور بخاطرنا العديد من التساؤلات، ونتمنى أن نتغلب على هذا الموقف بوجه السرعة، ولكن هل تعرف أسباب سماع هذه الكلمة؟

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لتجنب مشكلات اعطال بطارية السيارة.

 

1- تاريخ الصلاحية

من الأفضل أن تقوم بتغيير بطارية سيارتك في موعدها المحدد، و تهتم بتاريخ الصلاحية المدون عليها وذلك حتى تتجنب الأعطال المفاجئة.

 

2- قياس مستوى الطاقة

احرص على الذهاب إلى أحد مراكز الصيانة الخاصة بعالم البطاريات الكهربائية، و قم بقياس مستوى الطاقة بداخلها، لكي تقوم بحسبة مستوى الجهد المستنزف و ما تبقى من طاقة داخلية بها.

 

3- صيانة الأقطاب

ربما تتعرض الاقطاب الخاصة ببطارية السيارة إلى عوامل التعرية المختلفة، فمن الممكن أن يقل سمك الأقطاب بسبب هذه العوامل، أو تتكون طبقة من الأملاح بسبب الرطوبة الجوية، ولذلك فيجب عليك أن تقوم بتنظيفها من وقت إلى اخر بإستخدام فرشاة تنظيف جافة، أو قطعة من القماش الجاف أيضًا.


4- تجنب الأحمال الزائدة

من الممكن أن يكون الاستخدام الشخصي أحد الأسباب المؤثرة بمنظومة عمل بطارية السيارة، و لذلك احرص دائمًا على اغلاق الاضاءة الداخلية الواقعة بالمقصورة في حالة عدم الحاجة إليها، و التقليل من الأحمال الزائدة مثل استخدام شاحن الهاتف بإستمرار، وتفعيل الكاسيت بشكل مستمر في حالة توقف السيارة.

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