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تعليم

علوم حلوان: مشروع إنشاء أقمار صناعية تعليمية يوفر طلاب مؤهلين للعمل فى تكنولوجيا الفضاء

السبت 20/فبراير/2021 - 02:32 ص
الدكتور عماد أبو
الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الجامعة وقعت اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم بالجامعة، في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية.

وأوضح عماد أبو الدهب أن هذا الاتفاق يقوم على العمل على بناء قاعدة عريضة من القوى البشرية مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق فرص جادة للطلاب لفهم وإستكشاف تصميم الأقمار الصناعية وما يشابهها من تكنولوجية متقدمة لإرتباطها بعلوم الفضاء.

وأكد ابو الدهب، استعداد مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية لإستقبال التدريب وإنشاء أول معمل من معامل الأقمار الصناعية التعليمية.

من جانبه قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة على استعداد امل لبذل أقصى جهد لتوفير كل ماتحتاجه كلية  العلوم  من دعم من أجل البحث فى مجال علوم الفضاء  . 

وأشار نجم إلى ان جامعة حلوان تولى اهتمام واسعا بعقد الاتفاقات والشراكات التي تساهم في اثراء البحث العلمي ورفع مكانه مصر دوليًا في مثل هذه المجالات المتفردة.



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