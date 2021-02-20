أخبار التوك شو.. إهانة تامر أمين لـ الصعيد جريمة يعاقب عليها القانون.. مشاكل تتعلق بخصوصية فيس بوك تسببت في أزمات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

قالت الفنانة مي عمر، إن زوجها المخرج محمد سامى ساعدها كثيرا فى مسلسل " لؤلؤ" مؤكدة " هو جوزى بيحبنى".





قال الفنان منذر رياحنة، إن المسرح يعتبر أبو الفنون، وهو الذي يأخذنا لأماكن مهمة جدا، ويمني عند الفنان أشياء كثيرة".





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية، واجب شرعى الآن.





قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن إساءة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد تشمل شقا قانونيا ومحورا آخر يختص بمخالفة للميثاق الأخلاقى والإعلامى للمجتمع المصرى.





قال الإعلامى محمد الباز، إن مجلس شبكة قنوات النهار قرر فى بيان عاجل منذ قليل رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحرى والذى جاء فى تصريحات الإعلامى تامر أمين وذلك فى خطأ غير مقصود "ميقصدش".





قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تصريحات الإعلامى تامر أمين وإساءته لأهالى الصعيد هو تصرف مرفوض شكلا وموضوعا خاصة أن كل الشخصيات والمقامات فى مصر أتوا من صعيد مصر، والريف المصرى.





قال المهندس عمرو فاروق خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة فيسبوك وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى أصبح لديها قدرة كبيرة علي تحليل البيانات.





قال المهندس عمرو فاروق خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة فيسبوك وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى أصبح لديها قدرة كبيرة علي تحليل البيانات.



